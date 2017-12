Santo Domingo, 15 de diciembre de 2017.- La Mesa de Diálogo y Negociación que se realiza en República Dominicana (RD) entre las delegaciones del Gobierno Constitucional y de la oposición se reunirán el 11 de enero en encuentro de trabajo y el 12 de enero retomarán las discusiones con los acompañantes internacionales, tras la jornada cumplida este viernes en Santo Domingo.

Así lo informó el Presidente de RD, Danilo Medina, quien junto a los cancilleres de México, Chile, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas resumió el avance logrado en esta tercera reunión de conversaciones.

“Se ha avanzado notablemente. Como dijimos la última vez, son 6 grandes temas los que estamos discutiendo y cada tema tiene un número de subtemas. Nos quedan algunos temas que hay que seguir discutiendo técnicamente. No podemos anunciar los avances porque es un paquete, un conjunto y hasta que no se aborde la totalidad y se lleguen a acuerdos o desacuerdos, no se puede anunciar ninguno”, explicó el presidente Medina, acompañado por los cancilleres de México, Chile, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas.

“Hemos decidido una reunión de trabajo el 11 de enero de ambas comisiones, donde no necesariamente estarán todos los cancilleres acompañantes, y al día siguiente (12) montamos de nuevo la Mesa de Diálogo con los cancilleres”, anunció.

Informó que el diálogo se está desarrollando en un ambiente de seriedad total y, para protegerlo, decidieron que a partir de ahora solo habrá dos voceros oficiales: uno por el gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, y otro por la oposición: Julio Borges.

“Solo ellos dos, a partir de ahora, hablarán de los temas tratados”, sentenció, y aclaró que las opiniones de cualquier otro miembro del gobierno o de la oposición no tendrán carácter oficial, advirtió el mandatario dominicano.

#EnVideo 📹| Danilo Medina, presidente de República Dominicana, sobre Diálogo de Paz: Próxima reunión de trabajo será el 11 de enero de 2018 y el 12 se reinstalará la Mesa de Diálogo con todos los cancilleres participantes pic.twitter.com/FPAwRDIjP6 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 16 de diciembre de 2017

Por su parte, los cancilleres acompañantes confirmaron lo dicho por el Presidente Medina, y coincidieron en que estas jornadas de diálogo y negociación se han producido en excelente ambiente de respeto, seriedad y compromiso.

“Hemos observado seriedad, ambas partes se han comportado con seriedad en un proceso de negociación de calidad, a la altura del tamaño del reto que enfrenta Venezuela”, dijo el canciller mexicano, Luis Videgaray.

Comentó que aunque los avaces son relevantes, aún son parciales y por eso no se ha llegado “al final del camino”. Las partes han acordado tiempo y método, consideraciones que apoya México.

Por su parte el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, señaló que ha habido avances significativos en los 6 puntos de la agenda, “todos ellos complejos”.

“Pero todavía queda, como dijo alguien, un trabajo técnico o de carpintería. Los detalles están para que los acuerdos sean firmes, duraderos, sustentables y por eso es necesario más tiempo”, agregó el diplomático chileno, quien confirmó su presencia para el 12 de enero.

“Ha habido un trabajo concreto, lo valoramos. Y no está terminado pero creo que estamos cerca de la meta y por eso, entonces, estaremos de vuelta acá en República Dominicana”, finalizó.

El Canciller de Nicaragua, Dennis Moncada, cerró la declaratoria anunciando que las conversaciones han sido positivas.

“Ha sido una reunión muy positiva constructiva, con excelente disposición de la delegación del Gobierno de Venezuela y la oposición para acercarse, aproximarse a acuerdos, para procurar los consensos necesarios para lograr la paz, la estabilidad en el país”, afirmó.

“Nos reuniremos el próximo 12 de enero con ambas partes, que están poniendo sus mejores esfuerzos y voluntades para lograr los acuerdos que se están buscando”, concluyó. /JB