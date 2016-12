Caracas, 25 de diciembre de 2016.- Las selecciones masculina y femenina de béisbol venezolano se encuentran ubicadas entre las 10 mejores del ranking mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

En la más reciente publicación del ranking, de fecha 22 de diciembre de 2016, Venezuela figura en la quinta casilla del béisbol femenino; y en el séptimo puesto del masculino.

Al cierre de este año, la selección femenina se mantiene en el quinto puesto con 933 puntos, y mantiene en el mismo sitio que ocupó en 2015. Además es la mejor selección latinoamericana ubicada en el referido listado, y la tercera del continente americano, sólo superada por Canadá, segunda del ranking (1.333) y Estados Unidos tercera (1.180). Japón es la primera del mundo con 2.000 unidades, reseña el portal de AVN.

La actuación más reciente de la selección femenina fue en el mundial de Gijang, Corea del Sur, el pasado 11 de noviembre en la que alcanzó la mejor actuación en un certámen mundial al ganar la medalla de bronce.

Por su parte la selección masculina de béisbol ocupa la séptima posición con 2.684 puntos y descendió un puesto con relación a la clasificación de 2015. Por Latinoamérica, Cuba y México acompañan a Venezuela en el listado de los 10 mejores.

A nivel continental, Estados Unidos es el mejor posicionado, en el segundo lugar del ranking con 4.928 puntos, superado únicamente por Japón que posee 5.699 tantos.

Los puntos de los países en el referido listado son acumulados por las selecciones nacionales que actúan en los distintos torneos internacionales de la WBSC en las categorías sub 12, sub 15, sub 18, sub 23, Premier 12 y el Clásico Mundial de Béisbol./IB