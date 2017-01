Caracas, 29 de enero de 2017.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este sábado que Canadá dará la bienvenida a las personas que huyen de la persecución, el terror y la guerra independientemente de su fe.

Estas declaraciones contrastan con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe la entrada de refugiados a este país durante cuatro meses, reseñó TeleSUR en su portal web.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017