Caracas, 06 de febrero de 2017.- Este lunes la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, consideró que la política exterior rusa va dirigida a preservar la paz y a resaltar el diálogo político, por lo que expresó “mantenemos una cooperación muy estrecha con Rusia porque vamos de la mano en la construcción de un mundo pluripolar”.

La diplomática venezolana se reunió en Moscú con un grupo de ministros, entre ellos su homólogo Serguéi Lavrov, para afianzar las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista a la cadena informativa Russia Today, dónde manifestó su gratitud por el respaldo que ha brindado la Federación de Rusia al Gobierno del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Campaña mediática contra Venezuela

La Canciller venezolana resaltó las acciones ejecutadas por el gobierno de Moscú en denunciar las violaciones del sistema constitucional venezolano, al hacer un llamado a la paz y al diálogo en el país, pese a la guerra no convencional llevada ejecutada por otros gobiernos.

En tal sentido refirió que este tipo de campañas mediáticas “pretenden imponerse por encima de los órdenes internos y que violentan todo el sistema multilateral y el derecho internacional”.

Explicó que estas acciones, pretenden “imponer a través de su propia visión, un modelo que no es característico del principio de autodeterminación de los pueblos, y no respeta el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados”.

En referencia a la campaña de desprestigio sobre la supuesta crisis en el país generada por algunos gobiernos -principalmente imperialistas- la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que estas acciones preceden los procesos de intervención internacional y manipulan la opinión pública, mostrando una imagen distorsionada del país.

Sin embargo destacó que existe una alianza mediática formada por Russia Today, TeleSur y Prensa Latina, los cuales –a su juicio– muestran la verdad de lo que ocurre en el mundo.

Relaciones entre el gobierno de Trump y Venezuela

La Canciller Delcy Rodríguez, reiteró que durante el gobierno del Barack Obama, el Presidente Maduro mostró su iniciativa de entablar relaciones de respeto con EEUU mediante una negociación política y diálogo diplomático.

Rechazó que Venezuela se haya convertido en una obsesión para Obama, la cual lo llevó a considerarla ante el mundo como una amenaza para la seguridad interior y exterior de esa nación.

Por lo pronto estima que las relaciones con el actual presidente de EEUU, Donald Trump, sean diplomáticas, de respeto y negociación política entre ambas naciones.

Relaciones que impulsan el desarrollo energético

Durante la entrevista concedida a Russia Today, la representante de la diplomacia venezolana valoró altamente la reunión realizada con los principales representantes energéticos rusos para impulsar acuerdos de desarrollo e inversión energética en el país.

“Se está preparando una delegación de empresas de Rusia que van a ir a Venezuela para estudiar las posibilidades de inversión y de desarrollo”, dijo.

Catalogó de constructivo el encuentro realizado con el ministro ruso de Petróleo y de Energía, Alexánder Nóvak, ya que propicia el desarrollo positivo del acuerdo de cooperación energética entre ambos países. /EM