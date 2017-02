Caracas, 10 de febrero de 2017.- La Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes un encuentro con el ministro de Petróleo del Sultanato de Omán, Mohammad Al Ruhmy, quienes evaluaron el buen cumplimiento del acuerdo histórico suscrito entre las naciones miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y no Opep para estabilizar el mercado petrolero.

La información la dio a conocer a través de la cuenta de la Cancillería @vencancilleria.

“Acordamos estrechar nuestras relaciones bilaterales y fortalecer los mecanismos de cooperación para beneficio mutuo”, escribió la Canciller en su tuit.

Además, informó que le fue entregada una carta al Sultán de Omán, Qabus bin Said al Said, del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre el convenio entre países del bloque petrolero internacional y los no Opep.

Omán es integrante del Comité de Monitoreo del Acuerdo, y forma parte de la gira que realiza Rodríguez por países del mundo para fortalecer el mercado petrolero. /XN

Nos reunimos, junto al Ministro @NMartinezVe, con el Ministro de Petróleo y Gas del Sultanato de Omán, Mohammed bin Hamad Al Rumhi. pic.twitter.com/uTUwIv3qFu — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) February 10, 2017

Canciller @DrodriguezVen y @NMartinezVe sostienen reunión con el ministro de Petróleo del Sultanato de Omán 🇴🇲 Mohammad Al Ruhmy. pic.twitter.com/w5Xd9KKOn0 — CancilleríaVenezuela (@vencancilleria) February 10, 2017

Omán, miembro del Comité de Monitoreo del Acuerdo, es uno de los países que visitan @NMartinezVe y @DrodriguezVen para fortalecer el mercado pic.twitter.com/qiffSGNVm9 — Min. PP Petróleo (@MinPetroleoVE) February 10, 2017