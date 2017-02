Washington, 10 de febrero de 2017.- La “cápsula de tiempo” más grande del mundo y la primera que se diseñó para durar milenios, la llamada Cripta de la Civilización, será abierta…el 28 de mayo de 8113, informó la Universidad Oglethorpe en su sitio web.

La práctica de crear cápsulas de tiempo que conservan mensajes y objetos del presente para las generaciones futuras no es nueva. Hoy día seguimos descubriendo mensajes que nos lanzaron civilizaciones antiguas, a la vez que construimos nuevas instalaciones selladas herméticamente dirigidas a nuestros descendientes. Sin embargo, esta cripta de la civilización se destaca entre todas ellas.

I have new work on The Crypt of Civilization @OglethorpeUniv in the current issue of @artpapers ~ 1940-2015——8113 pic.twitter.com/BkR9lMT2sB

— Yuri Pattison ℹ (@yuripattison) 20 de mayo de 2015