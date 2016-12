Caracas, 22 de diciembre de 2016.- El presidente del club de fútbol Chapecoense, Plinio David De Nes Filho, recibió este jueves el trofeo de campeón de la Copa Sudamericana y lo compartió con el Atlético Nacional.

“Esta noche me gustaría agradecer a todos, todas las naciones, pero me permito de una forma muy especial y cariñosa y agradecido en nombre de nuestro club, de nuestra ciudad, me gustaría de dividir el trofeo con Atlético Nacional, por su gesto”, dijo De Nes Filho.

A finales del pasado mes de noviembre el vuelo en el que viajaba la delegación del Chapecoense se estrelló cerca de Medellín, donde iba a jugar la final de la Copa Suramericana con el Atlético Nacional: murieron 71 personas y hubo seis sobrevivientes, reseñó Sputnik.

Tras la tragedia los jugadores del Atlético Nacional pidieron a la Confederación Sudamericana de Futbol entregar la copa al Chapecoense.

El Chapecoense es un modesto equipo de fútbol que ascendió meteóricamente desde la cuarta división hasta llegar a la serie A en 2014 y logró llegar a una final continental este año./IB