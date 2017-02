Caracas, 14 de febrero de 2017.- “CNN es el mayor instrumento de guerra contra Venezuela que hoy por hoy existe en el mundo”, denunció este martes el Presidente Nicolás Maduro Moros, al repudiar las campañas mediáticas de mentiras que se ha activado nuevamente contra el país, y que dieron origen a las “sanciones” por supuesta vinculación con el narcotráfico por parte del Departamento de Estado de EEUU contra el Vicepresidente Tareck El Aissami.

Desde el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco de Miralores, donde presidió el primer Consejo Federal de Gobierno (CFG) del 2017, el Jefe de Estado recordó que cuando Venezuela decidió expulsar del país a la DEA, agencia norteamericana de drogas, los aumentos en la captura de narcotraficantes y cargamentos de drogas ilícitas aumentó considerablemente, al punto que la ONU reconoció la lucha y las políticas antidrogas venezolana.

Comentó el Presidente que El Aissami, cuando fue ministro del interior, justicia y paz, logró la captura de 102 capos internacionales y la deportación a EEUU de importantes cabecillas requeridos por la justicia de ese país.

Además, en su presidencia, la Asamblea Nacional Revolucionaria, con mayoría bolivariana, aprobó una ley de inutilización de aeronaves que sirven al narcotráfico internacional, convirtiendo a Venezuela en uno de los pocos países con esta normativa legal. “Y la gloriosa aviación militar bolivariana ha derribado más de 100 aeronaves del narcotráfico internacional”.

“Eso lo calla CNN con su basura diaria para promover la guerra contra Venezuela. Porque CNN hace campaña para tratar de enfrentar al gobierno recién llegado de Donald Trump (de EEUU) con el gobierno democrático y revolucionario de Venezuela”, advirtió.

Alertó que esta cadena estadounidense de presuntas noticias e información, en realidad es un instrumento de la mentira, la manipulación y las infamias contra un país soberano, y que está fuera de la ley por cuanto la televisora que transmite en español fue comprada con dinero sucio por delincuentes, ente ellos los prófugos venezolanos.

“Es una basura, porque CNN por debajo la compraron los dineros sucios, eso sí del narcotráfico, y de los ladrones que se fueron a Miami y hoy son los dueños del CNN en Español”, reveló.

Auguró que se secarán todos los que atacan a Venezuela y se meten con la paz de los venezolanos.

“El que se mete con Venezuela se seca, es una sentencia…Se secarán los que levantan las infamias”, vaticinó.

“Y toda su obsesión es Venezuela. No podrán señores de CNN. No han podido y no podrán, como los hemos derrotado una, dos y mil veces”.