Caracas, 25 de diciembre de 2016.- Alejandro “Lobo” Guerra ya tiene en sus manos el trofeo que lo certifica como el mejor jugador de la Copa Libertadores 2016. El criollo fue reconocido con el premio en el sorteo del torneo 2017, efectuado el pasado miércoles en Paraguay. Guerra no pudo estar presente en el acto debido a que estaba llegando de disputar el Mundial de Clubes con el Atlético Nacional.

El muchachito aquel de las Lomas de Urdaneta, que sufría horrores para trasladarse desde su zona, en el noroeste de Caracas, hasta Caricuao, en el extremo oeste de la capital de Venezuela, ganó la Copa Libertadores, anotó en el Mundial de Clubes, se hizo con la Copa Colombia, fue finalista de la Copa Sudamericana, y recibió el gran premio para refrendar todo lo hecho en este, el mejor año de su carrera, reseña el portal web de YVKE Mundial.

“Le agradezco a todos, familiares, amigos, compañeros de equipo, cuerpo técnico, a todos quienes de una u otra manera han participado de este logro”, aseguró el caraqueño en la cuenta de su red social Instagram, después de que fuese nombrado como el Jugador Más Valioso de la edición 2016 de la Copa Libertadores.

Su papel protagónico dentro del Atlético Nacional, con sus tres goles y cinco asistencias, y sobre todo, con el 88% de pases correctos y las ocho recuperaciones de pelota que produjo durante toda su estancia en los 13 partidos que jugó del campeonato continental, le hicieron acreedor del premio.

“Esto es algo que no me esperaba, que jamás me habría imaginado”, contó Guerra después de ganar la Libertadores, en medio de la alegría que le representaba el poder gritar que era el primer venezolano en alzar por primera vez el máximo trofeo de clubes a nivel continental.