Caracas, 02 de enero de 2016.– Sin la presencia de los equipos favoritos, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, comienza este lunes la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2016-2017.

Cardenales de Lara recibirán a los Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui a los Tiburones de La Guaira y Águilas del Zulia a los Tigres de Aragua, actuales monarcas, en tres series de enfrentamientos directos definidas por la ubicación de los conjuntos en la tabla de posiciones acumulada (primero vs sexto, segundo vs quinto y tercero vs cuarto).

La ausencia de los Leones del Caracas y su rival Navegantes del Magallanes, los mayores ganadores de títulos en el torneo venezolano con 20 y 12, respectivamente, solo había ocurrido una vez en la serie de 2007-2008, reseñó la página web telesurtv.net.

Los tres ganadores y el mejor perdedor de esta fase avanzarán a semifinales.