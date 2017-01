Deuda de Ramos Allup con trabajadores de AN afecta a más de 3 mil familias

Caracas, 04 de enero de 2017.- Alrededor de 3 mil trabajadores de la Asamblea Nacional (AN) se mantienen en huelga permanente para exigir a la directiva del órgano legislativo, presidida por Henry Ramos Allup, el pago de beneficios socioeconómicos, entre ellos calzado, uniforme escolar, juguetes y el bono de fin de año, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Parlamento venezolano, Carlos Arévalo.

“Son 3 mil familias que se están viendo afectadas por esta mala gestión (…). Ha sido la peor gestión que nosotros, como trabajadores del Poder Legislativo, hemos tenido”, manifestó en referencia de la deuda que sostiene la directiva de la AN con su plantel laboral.

Dicha manifestación se llevó a cabo en la sede administrativa del citado ente público, ubicado en el edificio José María Vargas, esquina Pajaritos, en el centro de Caracas.

Precisó que el diputado Ramos Allup dijo el martes tres de enero “que éramos los trabajadores mejor pagados de la administración pública”, sin embargo hasta la fecha se ha negado a discutir la negociación colectiva, ni siquiera han percibido los beneficios correspondientes a las navidades de 2016.

Arévalo denunció que en tres ocasiones la respuesta de los dirigentes del Parlamento derechista fue culpar a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que supuestamente estaba retrasada con el procedimiento administrativo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la AN destacó que la protesta se mantendrá hasta que se obtenga una respuesta positiva, “somos trabajadores y padres de familia. El 31 de diciembre la mayoría de nosotros no tenía ni para llevar un pan de jamón a la casa ni para comprar los juguetes a los niños. No nos dieron los tickets de alimentación. Necesitamos nuestro pago”. /XN