Caracas, 16 de abril de 2017.- Ante las amenazas de violencia y terrorismo de la ultraderecha, el pueblo revolucionario se moviliza en la calle en defensa de la Patria y la paz.

Así lo manifestó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, a través de su cuenta en la red social Twitter, @dcabellor.

El Ejecutivo Nacional ha instado al pueblo venezolano a mantenerse desplegado en la calle, esto para hacer frente a las pretensiones de la derecha venezolana que busca, en focos específicos del país, generar caos a través de actos terroristas que han perjudicado y dañado espacios públicos y cobrado con la vida de varios venezolanos.

Los hechos más recientes se registraron en Los Teques, estado Miranda, donde un grupo violentos atentó contra los locales comerciales de esa entidad territorial. En contra parte, el jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez y el alcalde del municipio Guaicaipuro, Francisco Garcés, fueron hasta el lugar para atender, en nombre el Gobierno Bolivariano, a los comerciantes víctimas del terrorismo.

Este 19 de abril decimos con Alí: yo no me quedo en casa pues al combate me voy!. Vamos a la Calle, vamos a la Batalla, vamos a la Victoria!

— Diosdado Cabello R (@dcabellor) April 16, 2017