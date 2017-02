Diputado revolucionario: Derecha no tiene proyecto, sino frustración por la derrota de 1998

Caracas, 07 de febrero de 2017.- La derecha venezolana carece de proyecto político y lo que mantiene es una frustración por la derrota que le propinó la Revolución Bolivariana en 1998, afirmó el abogado constitucionalista y diputado por el estado Guárico, Eustoquio Contreras.

“La dificultad que tiene la oposición es la desaprobación de sus colectivos. Ha logrado la unidad en torno a negar lo que es el proyecto bolivariano. La oposición venezolana no tiene proyecto de país, lo que tiene es mucha rabia, mucha frustración por la derrota de 1998 que no la ha podido superar”, señaló en una entrevista en el espacio La Pauta de Hoy, de VTV.

El legislador subrayó que quien no tiene un proyecto político no puede convocar un país en positivo, tiene que convocarlo en negativo. “Negar la Revolución, negar el liderazgo de (Hugo) Chávez, los avances y en torno a ese discurso negativo le ha sido más fácil cohesionar una fuerza, pero ahora se dan cuenta de que eso no da resultado y han tenido que sentarse en la Mesa de Diálogo por fatalidad”.

Advirtió que la dirigencia derechista no puede ponerse de espaldas al 80 por ciento de los venezolanos que quiere diálogo, al llamado del papa Francisco, a lo que quiere la comunidad internacional.

Diálogo

Contreras aclaró que el problema no es del diálogo, es de la oposición. “El diálogo es un sentimiento nacional, un sentimiento para el entendimiento y la relación civilizada, fecunda de los actores políticos en un sistema democrático”.

“La oposición viene del golpismo puro, de un Golpe de Estado en 2002, de la guarimba, de aislarse de la vida institucional. Animan un liderazgo basado en el radicalismo. Les da miedo aparecer con una postura democrática”, dijo.

El parlamentario planteó que es necesario evitar que se banalice el diálogo, que –según precisó- ha sido un objetivo de la oposición. “La oposición ha querido descalificar el diálogo, lo que ha hecho es aislarse políticamente”.

Los radicales

Algunos sectores de la oposición venezolana han manifestado su disposición de mantener las reuniones de la Mesa de Diálogo en secreto, para evitar ser víctimas del odio que impera en algunos voceros derechistas, alertó este lunes el representante del Gobierno Nacional en este proceso, Jorge Rodríguez.

En una rueda de prensa, Rodríguez destacó: “Si yo señalo a las personas proclives al diálogo en la MUD (Mesa de la Unidad) los que son predominados por el odio y la violencia, los van a destruir”.

Señaló que quienes participan en las negociaciones han tenido que lidiar con tres obstáculos: las tensiones, las ambiciones internas y las profundas divisiones que hay en el seno de la dirigencia de este sector. / ZGM