Washigton, 6 de febreo de 2017.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes, ha acusado abiertamente a varios medios de comunicación estadounidenses, entre ellos las cadenas CNN, ABC y NBC, por publicar encuestas que sugieren que él es el presidente de EEUU con el índice de aprobación más bajo de la historia del país, informa ‘The Independent’.

“Cualquier encuesta negativa es una noticia falsa, como los sondeos de CNN, ABC y NBC en las elecciones”, escribió Trump en su cuenta de Twitter. “Perdón, pero la gente quiere seguridad fronteriza e investigación extrema”, agregó.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de febrero de 2017