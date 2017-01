Caracas, 30 de enero de 2017.- Mohandas Karamchand Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi, fue una persona físicamente frágil, pero espiritualmente poderosa.

Nació en Porbandar, India, un dos de octubre de 1869, y el mundo lo recuerda por realizar protestas pacíficas para exigir la independencia de la India. El 30 de enero de 1948 fue asesinado mientras meditaba en un templo de la mansión Birla, lugar donde residía.

Murió a tiros a los 78 años de edad, en Nueva Delhi (India), mientras daba su paseo nocturno en público con motivo del Birla Bhavan (Casa de Birla) en Nueva Delhi.

El homicida Nathuram Godse era un radical hindú relacionado con el grupo extremista hindú Mahasabha, que responsabilizaba a Gandhi de debilitar a la India insistiendo en un pago a Paquistán. Después de una tentativa fracasada en la Casa Birla, Nathuram Godse y Narayan Apte volvieron a Pune vía a la ciudad de Bombay.

Con la ayuda del doctor Dattatraya Parchure y Gangadhar Dandavate compraron una pistola automática Beretta y once rondas de municiones en Gwalior, y llegaron a Delhi el 29 de enero.

El 30 de enero, alrededor de las 05:10 de la tarde, Nathuram Godse se acercó a Gandhi y le disparó tres veces en el pecho a quemarropa. Godse y otro conspirador, Narayan Apte, fueron enjuiciados y ejecutados el 15 de noviembre de 1949.

¡Oh Dios!

El monumento conmemorativo de Gandhi (o Samādhi) en Rāj Ghāt (Nueva Delhi), lleva el epígrafe “Hē Ram”, que puede ser traducido como “Oh Dios”. Se cree que esas fueron las últimas palabras de Gandhi después de que le dispararon, aunque hay dudas.

El primer ministro indio, Jawaharlal Nehru, se dirigió a la nación por la radio para anunciar la muerte de Gandhi: “Amigos y compañeros, la luz ha salido de nuestras vidas, y hay oscuridad en todas partes, y no sé exactamente qué decir o cómo decirlo. Nuestro querido líder, Bapu, como le llamábamos, el padre de la nación, ya no está. Quizás me equivoco al decir esto; sin embargo, no le veremos otra vez, como le hemos visto durante tantos años, no correremos a pedirle consejo o buscaremos consuelo en él, y es un golpe terrible, no sólo para mí, sino para millones y millones en este país.”

Las cenizas de Gandhi fueron vertidas en urnas enviadas a través de la India para servicios conmemorativos.

La mayoría de ellas en el Sangam (confluencia de tres ríos) en Allahabad el 12 de febrero de 1948, pero algunas las diseminaron lejos de allí.

En 1997, Tushar Gandhi, bisnieto del líder asiático, hundió un ataud que previamente había reclamado en los tribunales y que se hallaba en la cámara de un banco.

El 30 de enero de 2008, el contenido de otra fue sumergido por la familia en la playa de Girgaum Chowpatty, después de que un hombre de negocios de Dubai la hubiera enviado a un museo de Mumbai.

Otra urna terminó en un palacio del Aga Khan en Pune (donde Gandhi estuvo encarcelado entre 1942 y 1944), y otra en el lugar sagrado del Lago Shrine en Los Ángeles.

La familia es consciente de que éstas cenizas podrían ser mal empleadas para objetivos políticos, pero no quiere retirarlas porque implicaría perturbar los lugares sagrados. / ZGM/XN

Fuentes: El Comercio (Perú) / dequemurio.com