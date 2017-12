Caracas, 15 de diciembre de 2017.- Hace 11 años, el Líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, anunció la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en vías de alcanzar un modelo socialista endógeno y la conformación de un partido unitario, propio y original, que no imite el modelo estalinista.

Durante su discurso realizado en el Teatro Teresa Carreño, el Comandante Chávez, expresó: “Yo los convoco a construir el socialismo desde abajo, un socialismo endógeno, nuestro modelo, que de alguna manera hemos comenzado a construirlo. Estamos engendrando la Patria para que más adelante nuestro modelo sea socialista”.

El Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, destacó que lo más importante en ese momento era que el país comenzará a dar pasos firmes hacia este nuevo modelo, y aprovechó para anunciar por primera vez la intención de conformar un partido político único al cual llamó Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En el acto de reconocimiento al Comando Miranda, Chávez destacó: “Necesitamos un partido, no una sopa de letras con lo cual estaríamos cayéndonos a mentiras y engañando al pueblo”, señala la página web de la Gobernación del estado Cojedes.

También fue propicia la ocasión para enviar un mensaje claro y directo a las organizaciones que daban su apoyo a la gestión del Gobierno Bolivariano.

“Aquellos partidos que estén establecidos y que no quieran, están en total libertad de seguir su camino. No voy a perder tiempo y enfrascarme en un debate que sería insulso. Eso no sirve”, precisó.

El Presidente tenía bien definida la visión y misión del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues resaltó que no podía ser solamente una plataforma para ganar elecciones.

“El partido tiene que trascender lo electoral. Los batallones deberemos llamarlos batallones socialistas, pelotones socialistas, escuadras socialistas, se trata de dar la batalla de las ideas, ya no es la batalla electoral. Debemos estudiar y leer mucho, discutir mucho, hacer reuniones”, detalló.

El socialismo es un proceso de todos los días, de construcción diaria, manifestó en su alocución: “Avanzaremos hasta donde podamos, porque el socialismo que soñamos ni siquiera depende solamente de las circunstancias nacionales; depende mucho de las circunstancias internacionales. Pero aquí hemos comenzado, vamos hacia el socialismo, ese es el camino de la salvación de la especie humana”.

Por último, Hugo Chávez recalcó que no quería que el PSUV copiara los viejos vicios del pasado por los cuales fueron conocidos los partidos en la cuarta República: “Aquí no puede haber ladrones, corruptos, irresponsables ni borrachos. El poder moral del pueblo en ese registro que ustedes van a hacer con criterio, ética y respeto”.