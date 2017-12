En Venezuela no habrá neoliberalismo: Pdte. Maduro anuncia 200 mil nuevas pensiones a través del Carnet de la Patria

Caracas, 20 de diciembre de 2017.- “Quiero anunciar que he aprobado los recursos para 200 mil nuevas pensiones a través del Carnet de la Patria en todo el país, por la vía del código QR”, anunció este miércoles el Presidente Nicolás Maduro Moros.

“¡Cierre de año con regalo del Niño Jesús para nuestros viejitos y viejitas: 200 mil nuevas pensiones!”, exclamó desde su programa La Hora de la Salsa, transmitido por Radio Miraflores y Venezolana de Televisión (VTV).

El Jefe de Estado refirió que en Argentina el gobierno de Mauricio Macri decidió aumentar la edad de jubilación a 70 años, a pesar de que la expectativa de vida en ese país es de 72, por lo cual le eliminó de un plumazo los derechos adquiridos a los argentinos. Maduro pidió al pueblo verse en ese espejo, por cuanto eso es exactamente lo que le quieren aplicar a los venezolanos y a los pueblos de todo el continente. “Otra vez el neoliberalismo”, dijo.

“Mientras Macri le roba las pensiones y jubilaciones a su gente, en Venezuela se abraza y protege a nuestro pueblo”, comparó.

Advirtió que la política de arrabatarle los derechos a la gente no es solo de Argentina, donde llegó hace un año un gobierno de derecha que aplica políticas neoliberales como en el siglo pasado. Recordó que también está ocurriendo lo mismo en Brasil, tras el golpe de Estado a Dilma Rousseff y en otros países de la región.

“Nunca jamás vendrá nadie ni nada a arrebatarle sus derechos, sus pensiones al pueblo de Venezuela. Verán que es así, tenemos la fortaleza para que sea así”. auguró.

Comentó que en los países donde el neoliberalismo “está clavando sus garras” los pueblos de América Latina se encargarán de liberarse nuevamente.

“En Venezuela no habrá regresión, no habrá retroceso, no volverá el neoliberalismo”, sentenció. /JB