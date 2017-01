Caracas 03 de enero de 2017.- La red social Facebook cada día más sorprende a sus usuarios, ¿Sabías que Facebook te esconde mensajes? Si es cierto y en algunos casos se tratan de mensajes importantes que nunca pudiste ver.

Esta situación se debe a que la red social tiene un buzón de entrada “Secreto” que filtra aquellos mensajes que cree que no son de tu interés. En consecuencia, no te los muestra ni te notifica que los has recibido, reseña el portal web PlayGround.

El objetivo de este sistema es evitar que nos inunde el spam. El problema, es que muchos usuarios están descubriendo que el sistema ha “filtrado” centenares de mensajes legítimos que nunca llegaron a su buzón de entrada.

Sin ir más lejos, quién escribe acaba de descubrir decenas de mensajes de lectores de PlayGround que nunca fue consciente de haber recibido.

Desde el ordenador, la manera más simple de acceder a este “buzón secreto” es dirigirse a facebook.com/messages/other.

Para acceder al buzón de entrada desde la Messenger app, deberás dirigirte a Configuración, luego Personas, luego Solicitudes de mensajes y, finalmente, apretar “Ver solicitudes filtradas”.

Una vez ahí, puedes encontrar mensajes que se remontan hasta la misma fecha en que te abriste la cuenta. Estos incluyen aquellos que tú mismo habías filtrado manualmente, pero también todos aquellos mensajes legítimos de personas con las que no estás conectada en Facebook.

Aunque lo cierto es que, en la mayoría de casos, las implicaciones de dichos mensajes en tu vida son mínimas, la red se ha inundado de usuarios lamentando que este sistema les haya escondido mensajes importantes. /EM