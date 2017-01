Caracas, 1 de enero de 2017.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro estrenó el pasado martes 01 de noviembre a las 12:00 hora local (04:30 GTM) su programa “La Hora de la Salsa” que se transmite de lunes a viernes desde las 12:00 del medio día hasta las 2:00 de la tarde, por Radio Miraflores 95.9 FM.

Durante la primera transmisión el Jefe de Estado compartió junto a Javier Key, productor y conductor de radio y televisión, historias sobre íconos como Tito Rodríguez, entre otros, quienes convirtieron en melodía el sentir de los pueblos latinoamericanos.

La admiración por esas figuras no solo llevó al Jefe de Estado a conocer el género. También descubrió el talante de las luchas populares reflejadas en las piezas de salsa

“Y me encontré con el pueblo, me encontré con los barrios, me encontré con la lucha porque siempre fueron juntos: salsa y lucha, la lucha por convertir el dolor en esperanza”, relató Maduro, quien adquirió su pasión por la música a través de sus padres.

El programa está enfocado en la historia de la salsa, la música, la cultura y también en el área política nacional e internacional y aborda la influencia del género musical en el país.

En la primera transmisión del programa, el mandatario celebró el triunfo de Venezuela en la presentación del informe sobre derechos humanos efectuada para esa fecha en la ciudad de Ginebra en Suiza.

El espacio radial se transmite de lunes a viernes, y la participación del Jefe de Estado es itinerante: en la medida en que sus compromisos presidenciales se lo permitan. “Aunque esté fuera del país, siempre trataré de hacer algún contacto con La Hora de la Salsa”, dijo en el primer programa. /JL /EM

