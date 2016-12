Caracas, 23 de diciembre de 2016.- El Gobierno de Bolivia espera tener buenas relaciones con el presidente electo de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmó este jueves el presidente Evo Morales en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

“Quisiéramos tener una buena coordinación con el nuevo Presidente de EEUU, ojalá”, declaró el Mandatario. Señaló que el Estado Plurinacional de Bolivia mantiene buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, “respetando” las “diferencias ideológicas”.

Dijo que su Gobierno boliviano es respetuoso de los presidentes que son electos por el voto del pueblo, resalta el portal de Sputnik.

“Nuestra posición como Estado Plurinacional siempre va a ser tener relaciones con todos los países del mundo, nunca quisiéramos someter ni someternos como intentó Estados Unidos”, remarcó.

Morales recordó que cuando llegó al Gobierno en 2006, recibió presiones por la embajada de Estados Unidos en La Paz para definir su excluir de su política exterior a Cuba, Irán y Venezuela.

“Yo no me he sometido porque mantenemos relaciones con esos tres países”, afirmó. Bolivia mantendrá su política “antimperialista” pese a que esté rodeada de gobiernos “procapitalistas” en la región, advirtió el mandatario.

Bolivia mantiene congeladas sus relaciones con EEUU desde 2008 cuando expulsó al embajador de ese país Philip Goldberg./IB