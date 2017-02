Caracas, 09 de febrero de 2017.- Una explosión ocurrida en la sala de aparatos de la central nuclear de Flamanville en el noroeste de Francia provocó varios heridos, sin riesgos de contaminación, informó este jueves el diario Ouest France.

Se trata de datos preliminares y el medio no precisa el número de las víctimas.

Aproximadamente a las 10H00, hora local, se registró la explosión en las obras de construcción de la central nuclear que se ubica en la ciudad de Flamanville, reseñó el portal Telesur.

Hasta el lugar se han desplazado ya los equipos de emergencia pero, según fuentes de la prefectura citadas por el diario, no se ha activado el plan particular de intervención ya que no hay riesgo nuclear.

Hasta los momentos se desconoce la causa de la explosión. /XN