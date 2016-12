Caracas, 26 de diciembre de 2016.- “Yo me comunico es con el Papa Francisco, y el Papa designó a Monseñor Celli para la Mesa del Diálogo. Y el 13 de enero hay una cita que se debe cumplir. Nosotros la vamos a cumplir, el Gobierno Bolivariano lo cumplirá porque nuestro pueblo necesita diálogo”, expresó el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al responder el pedido del Papa Francisco para que continúe la Mesa de Diálogo entre el gobierno y la oposición política.

“El diálogo no tiene alternativa”, dijo el Jefe de Estado durante la emisión especial del programa radial La Hora de la Salsa de este lunes, donde analizó el discurso del Papa Francisco en su mensaje navideño “Urbi et orbi”, este domingo de Navidad, 25 de diciembre, desde el Vaticano, en el que recordó a las víctimas de los actos terroristas en todo el mundo.

El Jefe de Estado agradeció las oraciones que ofreció el Sumo Pontífice católico donde pidió continuar el diálogo para animar al pueblo venezolano “y dar los pasos necesarios con vistas a poner fin a las tensiones actuales y a edificar conjuntamente un futuro de esperanza para la población entera”.

Destacó el Primer Mandatario que estas amorosas palabras sobre Venezuela se dieron precisamente un día después que la oposición agrupada en la autobautizada MUD envió una carta al secretario del Vaticano, en la que informaban que no continuarían en la Mesa de Diálogo que avala en Caracas el Vaticano y UNASUR, con acompañantes internacionales, y donde está el enviado especial del Papa, monseñor Claudio Celli.

“Yo quiero ratificarle al Papa Francisco mi compromiso con el diálogo, con la paz, con la palabra de Dios, con el Cristo Redentor y con el proceso de encuentro y reencuentro”, reiteró.

La MUD odia al pueblo venezolano:

Consideró que la derecha representada en la MUD al mandar esa carta el día de Navidad, en una fecha en que el Papa está hablando en el Vaticano en su discurso Urbi et Orbi, es una muestra del “mensaje” de odio que quiso enviar al mundo.

“Así que la carta que envió el Chúo Torrealba, no puede ser que haya mandado ese ‘regalo de navidad’. Es una carta al Vaticano donde dice que se va para la guerra, que aquí no se dialoga, basta de diálogo, el diálogo no es el camino”. ¿Qué te pasó Chúo?. ¿Te cayeron mal las hallacas? ¿qué cosa te fumaste, Chúo Torrealba?”, planteó.

“Es decir: ¿se va alzar en armas el Chúo?”, se preguntó el Mandatario Nacional, al recordar que la intención de que Venezuela pueda ser intervenida internacionalmente e invadida militarmente fracasará inexorablemente.

“La MUD odia a Venezuela, odia a los venezolanos y cada vez odian más y se odian entre sí mismos”, concluyó.

“¡Ya basta que este saboteando tanto!”, exigió.

El 13 de enero habrá encuentro de la Mesa de Diálogo:

“Queremos paz, diálogo, encuentro”, manifestó el presidente y llamó a la oposición a que cumpla la ruta establecida. Si tiene que cambiar a los interlocutores que lo haga, pero debe cumplir con su compromiso de diálogo asumido ante el Vaticano y ante el país, advirtió.

Reiteró su agradecimiento al Papa Francisco, asegurando que sus bendiciones son bienvenidas por la mayoría de los venezolanos. “Y su esfuerzo por el diálogo, para el diálogo en Venezuela y bajen las tensiones para que prospere será recibido con amor”.

“Respetamos al Papa Francisco cada vez más”, acotó, reafirmando que en Venezuela “el camino del Gobierno venezolano es el diálogo, el entendimiento, la paz, el respeto a la Constitución y la mano firme para que se respete al pueblo”.