Caracas, 23 de diciembre de 2016.- El gigante tecnológico Google ha sido acusado por un museo del patrimonio judío de sacar beneficio de la negación del Holocausto.

Cuando se realiza la consulta: “Did the Holocaust really happen?” (“¿Sucedió realmente el Holocausto?”) el primer resultado de búsqueda es: “No”. Reseña el portal de RT.

Al principio de la lista de resultados, en el mayor de los buscadores de Internet, aparece un texto de una página web neonazi de nombre “Stormfront” titulado: ‘Las 10 razones principales por las que el Holocausto no ocurrió’.

David Schendowich, director de marketing del Museo Breman en Atlanta, Estados Unidos, calificó de “nauseabundo” que Google dirigiera a los usuarios al sitio de la supremacía blanca, y agregó que pagaba a Google hasta 2 dólares por clic, para dirigir a los buscadores a su propio sitio a través de AdWords, Servicio de publicidad de pago de Google.

“Puede que no obtengan dinero de la gente que niega el Holocausto, pero el caso es que los museos y otras organizaciones están pagando para combatir este tipo de cosas. Nosotros lo estamos haciendo. Les estamos pagando hasta 2 dólares por un clic”, comentó Schendowich.

Un portavoz de la empresa Google, quien no se identificó, declaró: “Nunca queremos ganar dinero con las búsquedas de negación del Holocausto y no permitimos publicidad regular en esos términos”.

Google ha negado sistemáticamente que direccione a los usuarios de Google hacia contenido que fomenta el odio, incluyendo al sitio web neonazi Stormfront.

Pero luego de semanas de presiones, desde la empresa declararon que decidieron “hacer un cambio algorítmico importante para combatir el problema”./IB