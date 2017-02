Lima, 09 de febrero de 2017.- Un juez peruano evalúa el pedido de la fiscalá de declarar prisión preventiva por 18 meses al expresidente Alejandro Toledo, quien es acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener la licitación de una obra vial.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, explicó en su discurso de acusación en la sala judicial que Toledo recibió 20 millones de dólares de Odebrecht, fraccionados entre 2006 y 2010, cuado ya había terminado su mandato presidencial. El dinero fue depositado en varias cuentas bancarias offshore del empresario israelí Josef Maiman, testafero del exmandatario.

El millonario soborno se hizo para que Toledo otorgara a Odebrecht la licitación para construir una vía que une Brasil y la costa del Pacífico peruano.

Hamilton Castro precisó que Toledo fue delatado por el exrepresentante de Odebrecht en Perú, el brasileño Jorge Barata, quien está preso en el estado de Bahía y es uno de los 77 ejecutivos de Odebrecht que confesaron los sobornos en Latinoamérica y África.

En su acusación, Castro expresó: “En representación de la sociedad quiero empezar por mencionar dos preceptos morales fundamentales de la sociedad inca, de nuestros antepasados, ‘ama sua’ (que significa en lengua quechua) ‘no seas ladrón’, señor juez esta es la etiqueta de este caso”.

Este lunes la fiscalía anunció que iniciaría la investigación formal en contra del exmandatario.

Toledo desde EEUU: Yo soy inocente

“Nunca he recibido ningún dinero de Odebrecht o del señor Barata. Nunca he comprado alguna propiedad con dinero de los brasileros. Lo único que sí sucedió fue que yo pedí 200 mil dólares prestados a (Josef) Maiman para pagar la hipoteca”, aseguró Toledo, desde EEUU, en declaraciones a un programa “Cuarto Poder”.

En ese sentido, dijo conocer al empresario Maiman por más de 35 años, “pero yo no conozco sus cuentas, no tengo cuentas en el resto del mundo más que en Stanford y en Perú. ¿Qué tengo que ver con el pago de 20 millones de Odebrecht?”.

Además, exigió a Barata “que me muestre dónde, cómo y cuándo me dio 20 millones”. “Que no se esconda detrás de la ley en Brasil, que me diga en dónde depositó o qué papel firmé yo”, agregó.

En la parte final de la entrevista, aseguró que vendrá a Lima para colaborar con la justicia y criticó que las autoridades hayan allanado su vivienda y se hayan llevado varias pertenencias de su esposa, Eliane Karp.

“Obviamente voy a ir a colaborar con la justicia justa. Han violentado la intimidad de mi vivienda. (…) Esto lo vamos a llevar (…) a la OEA. Se han llevado prendas arqueológicas de mi esposa, que es arqueóloga”, prometió, aunque aún no anuncia la fecha de su llegada al país.

EL DATO:

Odebrecht es la firma constructora brasileña que se encuentra en el centro de los escándalos por corrupción en 12 países del todo el mundo. La compañía fue encontrada culpable de sobornar a funcionarios para obtener la adjudicación de grandes proyectos de construcción e infraestructura en Brasil. Allí accedió a pagar 3,5 mil millones de dólares en multas.

Fuente: TeleSUR/Perú.com