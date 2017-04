Caracas, 16 de abril de 2017.- Julio Borges, representante de la ultraderecha en Venezuela y presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional, de mayoría adeco-burguesa, por estar esta instancia en desacato con el Poder Judicial, tachó de paramilitares, terroristas, narcotraficantes y degradados sociales a los venezolanos que han emigrado en los últimos años.

En unas declaraciones a medios de comunicación en la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, el pasado 06 de abril de 2017, en una campaña intervencionista contra el país, el dirigente derechista afirmó:

“No es una crisis sólo de Venezuela. La crisis de Venezuela es una enfermedad contagiosa a toda la región. Colombia tiene 500 mil venezolanos viviendo en Colombia, somos el 3 por ciento de la población de Panamá. Ha habido un éxodo hacia el Caribe, a Chile, a Argentina, y acompañado de ese problema social de las migraciones; incluso, Brasil, en el estado Roraima, tiene más de 70 mil venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí, ese problema migratorio se ve acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas, incluso el tema del terrorismo”.

“Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y el foco de todo lo que significa la degradación social que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina”, dijo.

Respuesta

La abogada María Alejandra Díaz, conductora también del espacio Leyes del Pueblo, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), respondió las denigrantes declaraciones de Borges.

“Me provoca repulsión porque este tipo dice ser venezolano. Resulta que todos los venezolanos que se han ido del país buscando una suerte mejor lo que han traído es miseria a otros países, es decir, Julio Borges, lo que le estás diciendo a esos venezolanos que se fueron al exterior es que son una basura. Tú le estas diciendo a esos venezolanos que todo el que se fue es una plaga. ¡Eres una vergüenza! Me das vergüenza como venezolana. No te mereces el título de venezolano”.

“En algún momento vas a tener que pagar todo el mal que le has hecho pasar a este país porque no tienes derecho a decir que nosotros somos una enfermedad. No tienes derecho a pedir una intervención extranjera. Estás construyendo un documento físico, jurídico y mediático para justificar una intervención al que tú dices es tu país. ¡Eres un sinvergüenza, eres un inmoral!, repitió.

El escritor Luis Britto García, entrevistado en el programa, afirmó también: “Bueno ¿Qué puede esperar uno de un personaje cuyo currículo culminante fue haber sido ministro (de la Secretaría) de la dictadura de Pedro Carmona Estanga (abril de 2002)?”.

Precisó que es falso que Venezuela tenga una migración significativa. Venezuela no figura en la lista de países que tienen emigración según los listados de la ONU (Organización de Naciones Unidas).

Britto acotó que hay otros países que sí están allí, entre otros, Colombia, por ejemplo. Venezuela sigue siendo un país con un saldo positivo de inmigración (A la fecha hay cerca de seis millones de colombianos en territorio venezolano). “Pero hay otra diferencia que refuta al exministro de Carmona sobre la composición de esa migración: la emigración de Venezuela es de lujo, el lomito, como se dice. La mayor parte de los venezolanos que están en Florida (EEUU) son gente que tiene educación de tercero y cuarto nivel”.

“De Venezuela no emigran ignorantes, emigra gente usualmente preparada casi siempre con educación prestada gratuitamente por el Estado venezolano. Llegan con un grado de preparación que sus hijos allá no tendrán. Una matrícula universitaria cuesta 40 mil dólares al año. Gente joven, en plena capacidad de trabajar, fuentes de trabajo seguro”, señaló.

Y añadió que tienen la mayor proporción de casas y apartamentos propios, o a punto de pagarlos. “Decir que somos una plaga –es mentira- cuando les estamos regalando profesionales muy bien formados, en plena edad productiva, que no les ha costado un céntimo a esos países ni educarlos, ni formarlos, ni curarlos, ni vacunarlo. Un venezolano que emigra, en ese sentido, es un negocio magnífico para quien lo recibe. Que seamos objeto de ataques xenofóbicos en otros países eso es otra cosa”.