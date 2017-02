Caracas, 04 de febrero de 2016.- El próximo 06 de febrero la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, sostendrá un encuentro con su homóloga ruso, Serguei Lavrov, la información la dio a conocer la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

“Serguei Lavrov y su colega tratarán asuntos de la agenda bilateral tomando en consideración los resultados de la reciente reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela”, dijo Zajárova, reseñó teleSUR en su portal web.

La portavoz añadió que “las partes prestarán atención a prometedores proyectos conjuntos en el ámbito de energía, agricultura e industria”. Recordemos que en diciembre pasado se llevó a cabo en Caracas la XII Comisión Mixta Intergubernamental de Alto Nivel entre ambas naciones, donde afianzaron su vínculo en varias materias, entre ellas salud.

Actualmente, Caracas y Moscú cuentan con varias empresas conjuntas en la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, territorio que posee las reservas de hidrocarburos certificadas más grandes del planeta.

También abordarán la coordinación de posturas en Naciones Unidas y otros organismos internacionales, e intercambiarán opiniones sobre la situación en diversas partes del mundo, añadió Zajárova.

