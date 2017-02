Caracas, 12 de febrero de 2017.- Esta semana se anunciará el plan especial para ganar la guerra que está originando la Federación de Panaderos de Caracas y de esta forma acabar con las colas propiciadas por esta organización, informó el Presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la entrega de créditos a jóvenes emprendedores panaderos del país.

Desde el programa dominical Los Domingos con Maduro, el Jefe de Estado indicó que el plan especial está conformado por el Estado Mayor de Caracas integrado por el alcalde, Jorge Rodríguez, el comisionado de Proyectos Especiales de la Gran Caracas, Capitán Juan Escalona y la Jefa de Gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari.

El Ejecutivo Nacional encargó al ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, al presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángel Pérez Abad, y al vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, a desarrollar panaderías integradas que vengan desde los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y Consejos Comunales con todos los fondos finacieros que tiene el Estado.

“Traigamos las maquinarias donde haya que traerlas, es muy sencillo, pero es muy sensible porque (la Federación de Panaderos de Caracas) le hace la guerra al pueblo. El pueblo va buscar su pan y le dicen que no hay, o vénganse a las 3:00 de la tarde; hacen una cola larguísima ¿para qué? para molestar al pueblo – es una guerra y tenemos que ganarla – . El que siga en la guerra hay que aplicarle la justicia y meterlo preso, mano dura, no permitan que se burlen del pueblo.

En esta oportunidad se adjudicaron a dos jóvenes emprendedores los créditos como parte de los un mil créditos productivos para desarrollar proyectos de producción social para la comunidad, el otorganiento crediticio se realizó en el programa Los Domingo con Maduro dentro de la celebración del Día de la Juventud. /EM