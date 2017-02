Caracas, 08 de enero de 2017.- El venidero viernes se darán a conocer los resultados de las investigaciones que apuntan a funcionarios policiales del estado Anzoátegui implicados en el tráfico de alimentos que distribuyen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a quienes se les aplicará todo el peso de la ley, informó el coordinador nacional de esa instancia social, Freddy Bernal.

Durante la transmisión de su programa radiofónico La Hora de los CLAP, a través de Radio Miraflores, aseguró que algunos efectivos de la Policía de Anzoátegui se encuentran involucrados en el desvío y venta de alimentos.

Precisó que están adelantadas las investigaciones respecto a la participación de funcionarios públicos en actos de corrupción, señala el portal web YVKE Mundial.

“Estamos investigando a una serie de bandidos que pretenden hacer negocios con los CLAP, tenemos información importante que la daremos a conocer este viernes próximo desde el estado Anzoátegui”, acotó.

Bernal sostuvo que tienen conocimiento de la “conchupancia” existente entre comerciantes y empresarios especuladores, así como los bandidos que operan en la entidad oriental, próximamente se darán los nombres de los responsables.

Puntualizó que serán implacables con todo aquel que negocie con los alimentos de los CLAP, sea quien sea, civil o uniformado y si es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, la sanción es mayor, pues el comportamiento es de un contrarrevolucionario.

Para finalizar llamó al pueblo venezolano a no caer en manos de estafadores que pretende ganar dinero a costa de los más vulnerables: “No he autorizado a nadie para que en mi nombre se entregue dinero. No se dejen estafar en mi nombre por favor”. /XN