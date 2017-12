Maracaibos, 16 de diciembre de 2017.- “En Washington ya tienen candidato presidencial de Donald Trump para el 2018. ¡Trump ya eligió su candidato y Venezuela va a saber quién es, porque no soy escaparate de nadie!”, advirtió este sábado el Presidente Nicolás Maduro Moros.

Desde el Palacio de Eventos de Maracaibo, donde encabezó la Toma de Posesión del gobernador del Zulia, Omar Prieto, y la juramentación por parte del Consejo Legislativo de los 21 alcaldesas y alcaldes de la entidad, el Jefe de Estado exhortó a los mandatarios locales a mantener la independencia ante las amanazas de gentes que desde dentro del país o desde fuera intentan ser “salvadores” en el próximo año.

“Ya Washington eligió, ya están haciendo Lobby y están dando órdenes”, precisó, en referencia directa a los próximos comicios presidenciales que están previstos en Venezuela para diciembre de 2018.

Al diputado adeco, Henry Ramos Allup, le advirtió que él está por fuera en esa decisión del gobierno imperial norteamericano.

“A Ramos Allup ya le dijeron no te vistas que tú no vas. Yo te lo dije. No es para que cojas casquillo, Ramos Allup, es que no serás ni candidato a presidente del condominio donde vives. ¡Entendéis o no, Ramos Allup?”, planteó con humor y acento marabino.

Aunque los presentes en el recinto de Maracaibo pedían que revelara el nombre del candidato del imperio, el Presidente Maduro explicó:

“Esperemos, que todo tiene su momento”, dejando el misterio para una nueva oportunidad.