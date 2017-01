Caracas, 25 de enero de 2017.- A la hora de crear una nueva cuenta, la mayoría de los usuarios marcan casillas y aceptan los términos y condiciones sin una lectura previa, dejando a un lado el nivel de configuración de privacidad de todas las fotografías que van a compartir.

Es por esto que Kaspersky Lab ofrece consejos para disfrutar de la aplicación y compartir los contenidos de una manera segura, reseña el portal web de altadensidad.com.

Contraseña: es fundamental a la hora de abrir una cuenta. Asegúrate de que eliges una contraseña fuerte y única, que incluya letras, números y símbolos. Así evitarás que los ciberdelincuentes puedan obtenerla fácilmente.

Privacidad: este consejo dependerá de lo mucho o poco que te guste exhibirte en la red. Si eres muy receloso de tu intimidad y solo quieres compartir tus contenidos con la gente que conoces continúa leyendo. Selecciona la opción de “Cuenta Privada” dentro de “Opciones”, así evitarás que extraños anden fisgoneando tus imágenes. Esto es muy recomendable para aquellos padres, por ejemplo, que quieren compartir con amigos y familia fotografías de sus hijos. Solo recomendamos la configuración de “Público” si realmente lo necesitas o eres una compañía o institución.

Saber lo que compartes: al igual que ocurren en otras redes sociales, existen proveedores y herramientas que se introducen en la API de Instagram para facilitar, por ejemplo, compartir imágenes o participar en concursos. Pero, ¿te has preguntado si estas aplicaciones necesitan realmente toda tu información? Si no sabes la respuesta, lo mejor es que inicies sesión en tu cuenta de Instagram y verifiques con qué apps has iniciado sesión, ya que tu cuenta puede ser más vulnerable.

Cuidado con las bots: en el caso de los hombres, es muy posible que hasta con una cuenta privada recibas solicitudes de mujeres muy guapas que busquen novio o que tengan mucho dinero. ¡Son fembots! O lo que es lo mismo, mujeres robot. No existen, por lo que no les escribas mensajes privados, ni hagas clic en los enlaces que te envíen.

Hackeo de cuentas: este tema es muy popular, con más de 1.300 millones de resultados en Google. En caso, de que tu cuenta haya sido comprometida, inicia sesión y trata de cambiar la contraseña y ajustes. Si no es posible, te aconsejamos que visites el “Centro de ayuda” donde podrás reiniciar tu contraseña además de reportar cuentas de spam, entre otras cosas. Aprueba las fotos etiquetadas que aparecen en tu perfil. Cuando alguien te etiqueta en Instagram esa imagen aparecerá en tu perfil automáticamente. Para cambiar esto, ve a tu perfil y haz clic en el botón de “Opciones” y selecciona “Añadir manualmente”. Esto te avisará cuando alguien te etiquete y te dará mayor control de las fotos que aparecen en tu perfil.

Elimina fotos de tu mapa de fotos: Todas las fotos que compartes en Instagram van etiquetadas con el lugar en donde tú te encontrabas cuando las publicaste…. La información es tan específica que hasta te da el nombre propio de la calle. Para eliminar la información de localización de tus fotos, ve a tu perfil y haz clic en el icono de localización. Esto te mostrará un mapa que agrupa las fotos por lugar. De ahí, podrás seleccionar cada foto o el grupo de fotos de donde deseas eliminar la etiqueta de localización.

Cuando las hayas seleccionado, Instagram te pedirá tu confirmación y eliminará los datos de geolocalización de las fotos permanentemente./IB