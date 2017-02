Caracas, 14 de enero de 2017.- “Según la Ley de los Partidos Políticos, Reuniones Políticas y Asociaciones Políticas en su artículo 25 las organizaciones deberán renovar su nómina de inscritos en el transcurso del año en que comience cada período. Por lo que las últimas decisiones de la Sala Constitucional no conculcan ningún tipo de derecho de las organizaciones políticas. Es un deber constitucional y legal”, afirmó el abogado constitucionalista, Enrique Tineo.

Durante su participación en el programa La Pauta de Hoy”, Tineo explicó que el ordenamiento jurídico venezolano en la actualidad protege a las organizaciones políticas, a través de un entramado de leyes, entre ellas la Ley de los Partidos Políticos, Reuniones Políticas y Asociaciones Políticas, así como un conjunto de normas derivadas relativas a la inscripción y renovación de los partidos políticos.

Añadió que las últimas decisiones de la Sala Constitucional, en cuanto a la renovación de los partidos es que estas organizaciones deben renovarse para garantizar su legitimidad y validez.

“Una vez que se tiene la legitimidad se tiene la validez, es lo que vincula a una persona con su organización política, es lo que se llama el efecto vinculante de la organización política con su militancia”, expresó.

Indicó, además que es de fundamental importancia en la trama democrática el tema de la legalidad, la legitimidad y la validez de las organizaciones políticas: “Si una organización política no tiene persona, no existe esta organización y por ende, carece legitimidad y sin ella no hay legalidad”.

En cuando al llamado para el proceso de renovación de los partidos por parte del Consejo Nacional Electoral, expresó que afortunadamente en la actualidad no existe el inciso al faro, el cual consagraba la posibilidad de prohibir determinados partidos, como efectivamente ocurrió en la cuarta República con el Partido Comunista de Venezuela.

“En nuestro ordenamiento jurídico actualmente hay un espíritu de proteger las organizaciones políticas, para ello existen un entramado de leyes entre ellos la Ley de los Partidos Políticos, al igual un conjunto de normas derivadas relativas a la inscripción y renovación de los partidos políticos”.

Por ello finalizó que si hay un atentado contra la democracia y las organizaciones políticas: “vino desde la oposición cuando el año 2005 se negaron a participar en las elecciones parlamentarias”.