Caracas, 04 de enero de 2017.– La MUD se convirtió en la malquerida. ABP exige ponerla patas arriba. ¿Cómo queda Chúo ahí? Reorganizarla, reestructurarla, relanzarla, cada accionista prescribe un tratamiento. VP le aplica el método J J (Julio Jaramillo) de te odio y te quiero. Te odio porque eso me da rédito político y te quiero porque me das votos. El G4 no la defiende y el G15 la vapulea con sadomasoquismo. “¿Cómo me dan pena las abandonadas?”, gime el poeta y pregunta: Y ahora, ¿quién podrá defenderla?