Suramericano Sub 20: Venezuela golea 3-0 a Uruguay y pugna por el título

Caracas, 08 de febrero de 2017.- La selección venezolana de fútbol derrotó este miércoles a Uruguay 3-0 en la cuarta jornada del hexagonal final del Sudamericano sub 20 que se disputa en Ecuador.

En el minuto 68 el defensor Josua Mejía abrió el marcador, cuatro minutos más tarde, al 72, Yefferson Soteldo marcó el segundo gol del encuentro desde el punto penalti y al 76, también de penalti, Ronaldo Chacón pusó cifras definitivas al marcador.

Con este resultado Venezuela se ubica en el segundo lugar del hexagonal, igualado con Ecuador, ambos con 7 unidades y +4 goles de diferencia, aunque la tricolor tiene más goles convertidos, producto de un empate ante Colombia a un gol; dos victorias, la primera conseguida ante Ecuador 4–2 y una derrota, ante Brasil por 0-1.

Si Brasil vence esta noche a Argentina, en el cierre de la cuarta jornada del hexagonal, Venezuela clasificará a su segundo mundial de esta categoría, luego de haberlo hecho por primera vez, un día como hoy, en el año 2009 en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

A pesar de la derrota, la celeste -que ya clasificó al Mundial de la categoría de Corea del Sur de 2017- todavía lidera las posiciones con 9 puntos tras dejar escapar la posibilidad de conquistar de inmediato el título si hubiera triunfado sobre la Vinotinto.

Además de luchar por la corona sudamericana, ecuatorianos y venezolanos aspiran a figurar entre los cuatro clasificados de la región al mundial surcoreano, de mayo y junio próximos.

El próximo sábado 11 en Quito, en la quinta y última jornada del certamen, los venezolanos jugarán contra los argentinos, y los uruguayos frente a los ecuatorianos en el cierre del hexagonal final.

Alineaciones:

Uruguay: Santiago Mele – Agustín Sant Anna (José Rodríguez, 69), Santiago Bueno, Matías Viña, Mathías Olivera – Rodrigo Bentancur, Carlos Benavídez (Diego Rossi, 72), Facundo Waller, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Amaral (Agustín Canobbio, 57) – Nicolás Schiappacasse. DT: Fabián Coito.

Venezuela: Wuilker Fariñez – Ronald Hernández, José Hernández, Josué Mejías, William Velásquez – Ronaldo Lucena Cristhian Rivas, 79), Sergio Córdova (Antonio Romero, 82, y expulsado a los 88), Luis Ruiz, Yeferson Soteldo (Daniel Saggiomo, 87) – Ronaldo Peña y Ronaldo Chacón. DT: Rafael Dudamel.

Fuente: AVN/www.conmebol.com