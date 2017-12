Caracas, 25 de diciembre de 2017.- El vuelo inaugural del primer avión anfibio hecho en China se realizó este domingo, en la provincia sureña de Guangdong.

El avión denominado AG600 tendrá entre sus funciones: el rescate marítimo, combate a incendios y monitoreo al océano.

La nave AG600 partió en la mañana desde el aeropuerto de Zhuhai y su recorrido duró cerca de una hora.

Según el diseñador del aeroplano, Huang Lingcai, el AG600 es una muestra de la capacidad del país para construir este tipo de máquinas, reseña telesur en su portal web.

El equipo responsable de crear el artefacto fue felicitado por el Gobierno y el Partido Comunista de China.

Para el Gobierno chino esto marca un hito en la historia de la aeronáutica nacional.

Características

El AG600 mide 39,6 metros de largo, pesa 53,5 toneladas y puede permanecer hasta 12 horas en el aire a una velocidad de 500 kilómetros por hora.

Además, fue diseñado para ser el más grande de su tipo en el mundo, puede transportar a 50 personas en misiones de rescate y llevar 370 toneladas de agua en cada tanque.

China’s first home-grown large #amphibious #aircraft #AG600 completed its maiden flight on Sunday. https://t.co/PmtbxDZpKX pic.twitter.com/DU6NTFbUFZ

— China Plus News (@ChinaPlusNews) 24 de diciembre de 2017