Caracas 05 de febrero de 2017.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a través de su cuenta en Twitter que personas peligrosas podrían ingresar a EE.UU. tras la decisión del tribunal que restringió el cumplimiento de su decreto migratorio.

“Como el veto fue levantado por un juez, muchas personas malas y peligrosas pueden entrar a nuestro país”, escribió el mandatario también calificó la decisión de “terrible”. Reseña el portal web RT.

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision

En otro tweet cuestionó el destino en la que se dirige el futuro de su nación: “¿Adónde va nuestro país cuando un juez puede suspender un bloqueo del Departamento de Seguridad Nacional y cualquier persona, incluso con malas intenciones, puede entrar a EE.UU.?”.

What is our country coming to when a judge can halt a Homeland Security travel ban and anyone, even with bad intentions, can come into U.S.?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017