Caracas, 28 de enero de 2017.- Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó un decreto para regular el flujo de entrada de inmigrantes en su país e institucionalizar la norma de “investigación extrema” sobre las personas procedentes de Oriente Medio.

Los refugiados que se dirigían hacia Estados Unidos fueron detenidos por las autoridades migratorias en varios aeropuertos cuando intentaban ingresar, según informó el diario The New York Times.

La decisión generó problemas legales luego que los abogados que representaran a dos refugiados iraquíes detenidos en el Aeropuerto JF Kennedy de la ciudad de Nueva York, pidieran la liberación de sus clientes a través de una medida legal establecida. Ambos detenidos contaban, al parecer, con peticiones de asilo aprobadas en ese país, reseña Telesur en su portal web.

El procedimiento creó un limbo jurídico a las personas que ya estaban de camino a Estados Unidos cuando se firmó la orden. Aún no está claro cuántos refugiados se encuentran detenidos en todo el país, aunque según el The New York Times, se han recibido denuncias en varias organizaciones que manejan este tema.

Al respecto, los abogados aseguraron que uno de los detenidos en el aeropuerto JF Kennedy ha trabajado para el Gobierno estadounidense en Iraq durante 10 años y que el otro viajó a Estados Unidos para reunirse con su esposa y su hijo; ambos viajaban en vuelos diferentes.

Suspensión de entrada

Entre las medidas para reducir el flujo de inmigrantes y refugiados, el decreto firmado por Trump establece que:

A partir de este viernes y durante los próximos 120 días queda suspendido el programa de admisión de todos los refugiados.

La entrada de los refugiados sirios queda suspendida indefinidamente.

Durante 90 días queda suspendida la llegada de inmigrantes provenientes de siete países con mayoría musulmana: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

Pasado este tiempo, se limitará a 50 mil el número de refugiados a admitir durante 2017 (en vez de los 110 mil que estableció aceptar Barack Obama). Tendrán prioridad de entrada los refugiados de minorías religiosas perseguidas en los países musulmanes, especialmente cristianos sirios.

De esta manera, el presidente estadounidense suspende el programa de admisión de refugiados que acogió unos 85 mil personas el año pasado, con el objetivo de que las agencias gubernamentales tengan tiempo para elaborar un sistema más estricto de investigación de antecedentes de inmigrantes, reseña Russia Today en su portal web.

Pesquisas “extremas”

A partir de ahora se prestará mayor atención a la revisión de los antecedentes de aquellas personas indocumentadas y de los solicitantes de visado estadounidense que provengan de países y de regiones donde proliferan las organizaciones terroristas islamistas. Mediante pesquisas “extremas”, Estados Unidos analizará de manera exhaustiva si los extranjeros de esa parte del mundo tienen antecedentes penales o mantienen vínculos con organizaciones terroristas.

El mandatario estadounidense también firmó este viernes un decreto que pone en marcha “una gran reconstrucción” de la fuerzas armadas estadounidenses, que contempla el desarrollo nuevos vehículos de combate y de transporte militar, así como nuevas herramientas y equipamiento para los soldados. /EM

Fuente: Telesur, RT