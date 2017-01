Caracas, 23 de enero de 2017.- Científicos tratan de explicar cómo fue que una pared de hielo con decenas de peces congelados apareció en un lago de Dakota del Sur, EEUU, según ‘The New York Times’ la incógnita surgió a raíz de una fotografía publicada en la cuenta de Facebook del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU.

La entidad había hecho un llamado para ponerle título a la inusual imagen, que parece mostrar varios peces que quedaron instantáneamente congelados justo cuando saltaban fuera del agua. Más tarde, el Departamento del Interior de EEUU compartió la fotografía en su cuenta de Twitter.

A pesar de que parece como si los peces hubiesen estado vivos al momento de congelarse, científicos afirman que no fue así. En el año 2015 hubo una grave sequía alrededor del lago que provocó que se formara una gruesa capa de hielo en su superficie. Esa capa bloqueaba la luz solar, y a consecuencia de ello las algas quedaron privadas del proceso de fotosíntesis y los peces murieron sofocados por la disminución de oxígeno antes de congelarse, reseña Russia Today en su portal web.

Sin embargo, esto no explica por qué surgió una pared de hielo por encima de la superficie del lago, y los científicos no han provisto una respuesta definitiva. Según algunos, el hielo del lago se pudo haber expandido durante el invierno, dando como resultado tales formaciones. Otros piensan que la pared fue levantada como resultado de la acción de fuertes vientos. Por su parte, el ganador del concurso ‘Póngale título a la imagen’ se pregunta: “¿Puede alguien por favor darle al ‘play’?”. /EM

