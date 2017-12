Maracay, 15 de diciembre de 2017.- El Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, durante la juramentación de las alcaldesas y alcaldes electos en el estado Aragua, afirmó que el pueblo venezolano ha derrotado dos golpes de Estado contra el Presidente Nicolás Maduro, y lo hizo a través de votos y participación democrática y protagónica.

“En el año 2014 fue el primer atentado a la democracia venezolana, el golpe de Estado, no fue una guarimba o una suerte de manifestación violenta. Fue un intento de golpe, fue el primer golpe de Estado contra el período constitucional del Presidente Maduro. Y este segundo golpe de Estado en 2017. Ambos han sido derrotados por un pueblo que se niega a ser de nuevo colonia del imperio”, dijo desde el Teatro de la Ópera de Maracay.

Catalogó esta situación inédita como un verdadero Milagro, por cuanto la oposición había recibido la orden del imperio de impulsar una violencia sin precedente en este año, para asaltar el poder político, que incluyó el asesinato de personas y la quema de inocentes por su aspecto o pensamiento político.

Recordó que el pretexto que utilizó la derecha venezolana fue supuestamente el cronograma electoral, pero su accionar pretendió quemar al país aplicando toques de queda en los municipios que gobernaban.

“Pero se ha dado el milagro más grande que ningún imperio puede derrotar”, sentenció, cuando el pueblo participó masivamente en tres procesos electorales (el 30 de julio con la ANC, el 15 de octubre con las Regionales y el 10 de diciembre con municipales) y derrotó todas las pretensiones golpistas.

“Lo que tanto clamó supuestamente la oposición venezolana terminó siendo una simple careta, donde se siguen escondiendo sus planes conspirativos, antidemocráticos e inconstitucionales”, denunció.

Rememoró que la Constitución Bolivariana, que hoy cumple 18 años de aprobada pro primera vez en elecciones universales, democráticas y secretas en 1999, fue apuñalada por la derecha en el golpe de 2002, cuando apenas tenía 3 años de vigente, y 15 años después repitieron sus intenciones con el más brutal terrorismo fascista.

“Porque estamos enfrentando fuerzas contrarrevolucionarias, no una oposición democrática. No hay alternativa democrática en Venezuela, lamentablemente para nosotros no tenemos al frente una oposición que construya”.

“Le costó más de 100 muertos a este país, bloqueos, persecución financiera, asfixia económica como lo dijo el secretario del Departamento del Tesoro (de EEUU)”, recordó El Aissami.

Hizo un paralelismo histórico cuando hace 200 años, el Libertador y las fuerzas patrióticas vivieron los años más virtuosos que precedieron a Carabobo en la lucha independentista contra el imperialismo español, luego de la declaración de la Tercera República el 3 de mayo de 1816, y en el siglo XXI las fuerzas Bolivarianas han enfrentado toda clase de ataque proimperial desde la partida del Comandante Chávez.

“Es maravilloso lo que ha ocurrido en Venezuela en 2017. Quedará plasmado en la historia”, consideró.

“Llegamos hoy 15 de diciembre con la paz conquistada y consolidada, libre de estas tempestades que nos ha costado sortear”, resumió.

El Aissami pidió a los alcaldes gobernar junto al pueblo para resolver los problemas concretos, del día a día, como lo son los desechos sólidos, el transporte público, la salud y la +educación.

“Confiemos siempre en la sabiduría del pueblo, nos dijo el presidente Maduro”, aconsejó.