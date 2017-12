Caracas, 14 de diciembre de 2017.- El vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, manifestó este jueves su solidaridad con Palestina ante la declaración de Jesusalén como capital de Israel por parte del imperio norteamericano.

“Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo de Palestina. Jerusalén es Palestina, no es Israel”, indicó en el acto de juramentación de los alcaldes electos en el estado Mérida el pasado 10 de diciembre.

Recordó que en el año 2015 Barack Obama estableció un decreto en el que catalogaba a Venezuela como una amenaza, luego el presidente Donald Trump aplicó acciones contra los venezolanos.

“Venezuela es un país de paz, de esperanzas. El plan fue perfectamente elaborado por parte de la derecha y el 20 de enero de 2017 toma juramento el mismo demonio, el mismo jefe del imperio y partir de ahí comenzó la guerra, la agenda golpista contra el pueblo de Venezuela, sanciones, amenazas y bloqueos”, afirmó.

El Vicepresidente Ejecutivo expresó que 2017 ha sido un año de “resistencia ante los intentos y pretendidos fraudes de referéndum, elecciones anticipadas, destituciones. Un año de desestabilización política” pero que las fuerzas revolucionarias han enfrentado esos escenarios con el pueblo. “No nos arrodillaremos ante nadie, ante ningún imperio”, dijo.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha realizado un llamado a la paz y al diálogo en reiteradas oportunidades, “confiando en la sabiduría del pueblo, que ha llevado a la victoria y a la estabilidad” a los factores del chavismo.

“Ya no vamos a aceptar más violencia. No seremos débiles frente a sus amenazas. Alcalde de la derecha que se pase de la raya inmediatamente pasa a manos de la justicia. La oposición decía vamos a las guarimbas, a la violencia, por qué no hay cronograma electoral y ahora que hay cronograma se retiran. Su agenda no es la democrática, no es el respeto, su agenda es seguir apuñalando al país”, recalcó.

El Aissami solicitó a los alcaldes electos que “cierren las oficinas, despachen desde las calles, desde el calor del pueblo” y agregó que “hay que empoderar a los venezolanos y venezolanas desde las alcaldías y gobernaciones, darle paso a las comunas”. /JB