Vicepresidente El Aissami: Mientras esté en desacato no reconocemos a esa Asamblea Nacional ilegítima y a su directiva

Maracay, 05 de enero de 2017.- “Hoy, escuchábamos el discurso de odio del supuesto juramentado de la Asamblea Nacional, porque hay que recordar que eso no existe. Mientras esté en desacato no reconocemos a esa Asamblea Nacional (AN) y a su directiva. Esa Asamblea Nacional es ilegítima”, manifestó este jueves Tareck El Aissami, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela.

“Esa gente no sabe con quién se está metiendo. Ellos apuestan a la violencia. Nosotros apostamos a la paz, pero los tiempos de impunidad de aquel pueblo que fue asesinado por ellos mismos en Puente Llaguno ya pasaron”, afirmó el alto funcionario del Ejecutivo Nacional, desde el Teatro de la Ópera en Maracay, estado Aragua.

El Vicepresidente El Aissami comentó que Julio Borges, quien hoy se autojuramentó como Presidente del Poder Legislativo para el periodo 2017-2018, faltó a su palabra de levantar el desacato abierto e ilegal que mantiene la AN al Poder Judicial, tras desobedecer flagrantemente las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitidas a lo largo del 2016 por parte de la anterior directiva a cargo del saliente Henry Ramos Allup.

Testimonió personalmente que Julio Borges –antes de encargarse hoy de la AN en desacato- envió mensajes al Ejecutivo Nacional en los que afirmaba que resolvería la situación legal del parlamento y rectificarían el desacato cumpliendo con la desincorporación verdadera de los tres impugnados de Amazonas, tras la comprobación del fraude electoral realizada por factores de oposición en las elecciones de 2015.

“Nosotros esperábamos una rectificación, que superaran el desacato, que desincorporarían y votaran con votos y botaran, echaran, a esos tres impugnados que no son diputados porque llegaron allí por la vía del fraude. Pero no, hoy se le cruzaron los cables al tipo (Borges), comenzó muy mal y además comenzó ofendiendo al honor militar de nuestra FANB”.

El Vicepresidente alertó que Borges es uno de los protagonistas más oscuros de las horas vividas en el golpe de Estado de 2002, cuando no solo apoyó a la dictadura de Carmona Estanga al disolver la Constitución Bolivariana y todas las instituciones democráticas, sino que participó en el acto de corrupción en la vieja PDVSA para robarse el dinero de los venezolanos y fundar al partido autobautizado como “Primero Justicia”.

“Viene el señor Borges a dar lección de democracia cuando él pidió la renuncia del presidente, del gabinete y de todos los Poderes Públicos. Y viene a dar lecciones de democracia. ¡Inmoral, cínico, golpista, corrupto. Es un corrupto!.

Corruptos y cínicos en una AN golpista:

El Aissami denunció que la actual mayoría opositora en el parlamento asumió el Poder Legislativo para, desde allí, abiertamente llamar al derrocamiento de un gobierno constitucional.

“Pero miren ustedes la ironía, el cinismo de esta gente de la derecha que ganó y fue reconocida como tal, ganaron y desde la AN, luego de la juramentación, llaman a derrocar al presidente Maduro y nos dicen que somos una dictadura. ¡Bendito sea Dios!”, exclamó.

“Pero ellos se lavan la cara y aparecen bien vestiditos…¡Cara e´tablas, eso es lo que son. A dar lección de democracia, a decir que esta es una dictadura, una feroz dictadura. Sinvergüenza!”.

“No ha pedido perdón. Ha debido comenzar pidiendo perdón por el golpe de Estado de 2002, por los hechos de corrupción que él mismo protagonizó y están comprobados y viene a cuestionar a nuestro gobierno y, además, la moral inquebrantable del compañero, hermano, Nicolás Maduro”.

“Le queda grande a usted mencionar a nuestro hijo digno de Chávez. El nombre del presidente Maduro le queda grande mencionarlo. ¡Sinvergüenza!”, respondió directamente a Julio Borges.

El Aissami comparó el discurso que ofreció hoy Borges con el que a principios de 2015 dio el saliente presidente de la AN adeca-burguesa Henry Ramos Allup, quien prometió salir del Mandatario Nacional en 6 meses. “En esa Asamblea dio el primer discurso el fracasado que hoy salió con más pena y sin gloria, dando pena. Que en 6 meses iba a sacar al presidente Nicolás Maduro. Y salió él…”, concluyó, con sarcasmo.